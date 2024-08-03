Paris 2024 Olimpiyatları: Skandallar ve Sorunlarla Dolu Bir Başlangıç

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Skandallar Peş Peşe Geldi

ERCAN ÇAKAR - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, pek çok skandala ve soruna sahne oldu. Fransa'nın başkenti Paris, 100 yıllık bir aradan sonra üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yaparken, açılış töreni geleneksel bir stadyum yerine Sen Nehri’nde gerçekleşti.

Tepkiler ve Eleştiriler

Açılış töreni sırasında sergilenen LGBT temalı performanslar ve Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" gösterisi ile canlandırılması, dini değerlere hakaret olarak değerlendirildi. Bu durum, Hristiyan dünya başta olmak üzere birçok ülke ve sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı.

Yağış ve Aksaklıklar

Açılış töreni boyunca yağan şiddetli yağmur, organizasyonda sıkıntılara yol açtı. Sporcu kafileleri Austerlitz Köprüsü'nden Iena Köprüsü'ne kadar olan mesafede yürüyüş yaparken, davetlilerin bir kısmı yağmurdan etkilendi ve organizasyon alanını terketmek zorunda kaldı.

Olimpiyat Bayrağı ve Bayrak Sorunları

Olimpiyat bayrağının göndere yanlış çekilmesi, izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Ayrıca, Türkiye'nin Okçuluk Takımı'nın madalya seremonisinde bayraklar hatalı bir şekilde asıldı.

Başörtüsü Yasağı

Fransa, açılış törenine başörtüsü takarak katılmak isteyen bir sporcuyu engelledi. Yalnızca Fransa vatandaşlarını etkileyen bu durum, diğer ülkelerin sporcularının başörtüleriyle törene katılmasına yol açtı.

Kore İsim Skandalı

Güney Kore, açılış töreninde "Kuzey Kore" olarak anons edildi. Bu durum, her iki ülkenin yetkililerinden de tepki aldı ve organizatörler özür dilemek zorunda kaldı.

Yanlış Marş Olayı

Güney Sudan'ın basketbol maçı öncesindeki seremonide yanlış marş çalındı. Bu yanlışlık sonrası organizatörler özür diledi ve müsabaka doğru marş ile başladı.

Sen Nehri Kirliliği ve Ertelenen Yarışlar

Sen Nehri’ndeki kirlilik, triatlon yarışlarını ertelemek durumunda bıraktı. Temizlik çalışmalarına rağmen, su kalitesi beklenen seviyelerin altında kaldı.

Kanada Kadın Futbol Takımı'nın Casusluk Skandalı

Kanada Kadın Futbol Takımı, rakiplerini gözetlemeye çalıştığı gerekçesiyle FIFA tarafından ağır cezalara çarptırıldı.

Olimpiyat Köyü Problemli Durumlar

Olimpiyat Köyü'nde birçok sporcu, konforsuz yatak ve beslenme sorunlarıyla karşılaştı. Sporcular, protein ağırlıklı yiyecek ve içme suyu bulmakta zorluk yaşadı.