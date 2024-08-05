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Paris 2024 Olimpiyatları: Yelken Bransında Öne Çıkan Mücadeleler

Nacra 17 Karışık Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele etmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:21
Paris 2024 Olimpiyatları: Yelken Bransında Öne Çıkan Mücadeleler

Milli Yelkenciler Paris 2024'te Yarışıyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları çerçevesinde Nacra 17 Karışık Takımı, dördüncü günün sonunda genel klasmanda 18'inci sırada yer aldı.

Marsilya Marina'da Heyecan Doruğa Çıkıyor

Büyük bir heyecanla süren 2024 Paris Olimpiyatları, yelken branşında Marsilya Marina'da devam ediyor. Bu organizasyonda, Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'nın oluşturduğu Nacra 17 Karışık Milli Takımı, zorlu yarışlarla mücadele etmekte.

Yarış Performansı

Milli takım, yedinci yarışında 12'nci olarak yarışlarını tamamladı, ancak sekizinci yarışta diskalifiye olmanın üzüntüsünü yaşadı. Bunların yanı sıra, günün son yarışında 14'üncü sırayı elde ederek mücadelesini sürdürdü.

Gelecek Yarışlar

Dördüncü günü genel klasmanda 18'inci olarak tamamlayan milliler, yarın üç yeni yarış ile mücadeleye devam edecekler. Nacra 17 kategorisinde ilk 10'da yer almayı başaran sporcular, madalya yarışına katılma şansını elde edecekler.

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