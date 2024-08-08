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Paris 2024 Olimpiyatları: Yelken Erkekler ILCA 6 Kategorisinde Altın Madalya Avustralya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken erkekler ILCA 6 kategorisinde Avustralyalı Matt Wearn altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 00:59
Paris 2024 Olimpiyatları: Yelken Erkekler ILCA 6 Kategorisinde Altın Madalya Avustralya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yelken Branşında heyecan

2024 Paris Olimpiyatları'nda yelken branşında erkekler ILCA 6 kategorisi finalleri gerçekleştirildi.

Marsilya Marina’da Dört Gözle Beklenen Yarışlar

Marsilya Marina'da düzenlenen etkileyici yarışlarda, Avustralyalı sporcu Matt Wearn altın madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Diğer Madalya Kazananları

Avustralyalı Wearn'ın ardından Pavlos Kontides Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gümüş madalya kazandı. Macar sporcu Jonatan Vadnai ise bronz madalya ile yarışları tamamladı.

Bu sonuçlar, yelken branşında rekabetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.

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