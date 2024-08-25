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Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Golbol Kadın Milli Takımı Üçüncü Altın Madalya Peşinde

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda unvanını korumak için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:11
Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Golbol Kadın Milli Takımı Üçüncü Altın Madalya Peşinde

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI'NA DOĞRU

Golbol Kadın Milli Takımı Yeniden Arenada

Golbol Kadın Milli Takımı, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kazandığı başarıların ardından, Paris 2024'te de altın madalya elde etme hedefiyle mücadele edecek. Üst üste üçüncü kez şampiyon olma unvanı için hazırlıklarını sürdüren milli takım, bu yılki oyunlara iddialı bir şekilde katılacak.

Başarılı antrenör Ayşe Korkmaz yönetimindeki takım, sıkı bir çalışma programıyla hem fiziksel hem de zihinsel olarak performanslarını artırarak sahada yer alacak. Takım kaptanı Elif Demir, "Hedefimiz tekrar altın madalyayı kazanmak ve tarih yazmak," diyerek takımın motivasyonunu vurguladı.

Tokyo 2020'de elde edilen zaferleri geride bırakarak Paris'teki oyunlara hazırlanan Golbol Kadın Milli Takımı, taraftarlarının desteğiyle hedeflerine ulaşmayı umuyor.

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