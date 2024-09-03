Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Golbol Kadın Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

Golbol Kadın Milli Takımı'nın Başarısı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı, Güney Kore'yi 6-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçın Detayları
South Paris Arena'da gerçekleştirilen müsabakada, son iki Paralimpik Oyunlar şampiyonu Türkiye, ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. Maçın sonunda ay-yıldızlı ekip, 6-3'lük skorla galibiyeti elde etti.
Yarı Final Karşılaşması
Türkiye, yarı finalde Brezilya ile yarın TSİ 20.45'te karşı karşıya gelecek. İki takım, turnuvadaki grup maçında 3-3 berabere kalmıştı.
Diğer Yarı Final Maçı
Yarı finalde diğer bir maç ise yarın TSİ 16.15'te Çin ile İsrail arasında gerçekleşecek.