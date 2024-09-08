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Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Umut Ünlü ve Kübra Korkut, Türk bayrağını taşıdıkları törenle Paris 2024 Paralimpik Oyunları sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:04
Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni

Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni, Stade de France'ta gerçekleşti. Şiddetli yağmura rağmen, yaklaşık 80.000 sporsever etkinliği izlemek için stadyumu doldurdu.

Türk Sporcular Bayrağı Taşıdı

Kapanış töreninde, Türk bayrağını 2 altın madalya kazanan milli para yüzücü Umut Ünlü ile bronz madalya sahibi milli para masa tenisçi Kübra Korkut taşıdı. Her ülkenin temsilcisi, özel olarak oluşturulan alanda yer aldı.

Renkli Bir Etkinlik

Törende, her ülkeden bir kadın ve bir erkek sporcu, platformdan millî bayraklarıyla geçiş yaptı. Stadyum ortasında kurulan elektronik müzik sahnesinde 24 sanatçı performans sergiledi. Işık ve havai fişek gösterileriyle dolu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

Fransa Cumhurbaşkanı da Hazır Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu büyük etkinliği izleyenler arasındaydı. Paralimpik meşalesinin söndürülmesiyle birlikte oyunlar sona erdi. Ayrıca, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin bayrağı, 2028 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Los Angeles'a teslim edildi.

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