Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Hazırlıklar Sürüyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Adım Adım

Fransa'nın başkenti Paris, 28 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında 2024 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Bu büyük organizasyonda, 18 farklı tesis, 22 branşta 4 binden fazla sporcuyu ağırlayacak.

Oyunların Yapılacağı Tesisler

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için belirlenen 18 tesis, organizasyonun daha önceki olimpiyat oyunlarından miras kalan altyapısına dayanıyor. İşte bazı önemli tesisler:

Bercy Arena: Tekerlekli sandalye basketbol, Kapasite: 20,300, Yapılış Tarihi: 1984

Tekerlekli sandalye basketbol, Kapasite: 20,300, Yapılış Tarihi: 1984 Versay Sarayı: Para binicilik, Kapasite: 40,000-80,000, Yapılış Tarihi: 1661

Para binicilik, Kapasite: 40,000-80,000, Yapılış Tarihi: 1661 Grand Palais: Para eskrim ve para tekvando, Kapasite: 8,000, Yapılış Tarihi: 1900

Para eskrim ve para tekvando, Kapasite: 8,000, Yapılış Tarihi: 1900 Stade de France: Atletizm, Kapasite: 80,000, Yapılış Tarihi: 1998

Atletizm, Kapasite: 80,000, Yapılış Tarihi: 1998 Roland-Garros: Tekerlekli sandalye tenis, Kapasite: 36,000, Yapılış Tarihi: 1928

Açılış Töreni Detayları

Açılış töreni, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi, tarihi Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bu, stat dışında yapılan ilk açılış olacak ve 65 bin seyircinin etkinliğe katılması bekleniyor.

Tüm hazırlıklar kapsamında, paralimpik sporcuların dünya genelinde gösterdikleri üstün performans sergilenecek ve bu organizasyonun uluslararası dayanışma ve spor ruhunu pekiştirmesi hedefleniyor.