Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Fatma Damla Altın'dan Tarihi Başarı

Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar uzun atlama T20 sınıfında bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:49
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Fatma Damla Altın'dan Tarihi Başarı

Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında düzenlenen atletizm yarışlarında, milli sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar uzun atlama T20 sınıfında bronz madalya elde etti.

Atletizm Mücadelesi Stade de France'da Gerçekleşti

Yarışmaların yapıldığı Stade de France'da, milli sporcular Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Esra Bayrak finalde kıyasıya mücadele etti. Toplam 15 sporcunun yer aldığı finalde, Fatma Damla, 5,73 metrelik başarılı atlayışıyla madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası Başarı ve Tarihi Anlar

21 yaşındaki genç sporcu, daha önce dünya üçüncülüğü elde etmişti ve bu başarı ile paralimpik oyunlar tarihindeki ilk madalyayı da Türkiye'ye kazandırdı. Diğer milli sporculardan Esra Bayrak, 5,64 metrelik atlayışıyla dördüncü olarak kariyerinin en iyi atlayışını gerçekleştirirken, Reyhan Taşdelen ise 5,11 metreyle finali 12. sırada tamamladı.

Dünya Şampiyonları Arasında

Bu heyecan dolu finalde altın madalyayı Polonya'dan Karolina Kucharczyk, gümüş madalyayı ise Brezilya'dan Zileide Cassiano da Silva kazandı. Fatma Damla Altın, Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak uzun atlama branşında elde ettiği madalya ile ülkesine gurur kaynağı oldu.

İLGİLİ HABERLER

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi