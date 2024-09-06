Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Fatma Damla Altın'dan Tarihi Başarı

Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında düzenlenen atletizm yarışlarında, milli sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar uzun atlama T20 sınıfında bronz madalya elde etti.

Atletizm Mücadelesi Stade de France'da Gerçekleşti

Yarışmaların yapıldığı Stade de France'da, milli sporcular Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Esra Bayrak finalde kıyasıya mücadele etti. Toplam 15 sporcunun yer aldığı finalde, Fatma Damla, 5,73 metrelik başarılı atlayışıyla madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası Başarı ve Tarihi Anlar

21 yaşındaki genç sporcu, daha önce dünya üçüncülüğü elde etmişti ve bu başarı ile paralimpik oyunlar tarihindeki ilk madalyayı da Türkiye'ye kazandırdı. Diğer milli sporculardan Esra Bayrak, 5,64 metrelik atlayışıyla dördüncü olarak kariyerinin en iyi atlayışını gerçekleştirirken, Reyhan Taşdelen ise 5,11 metreyle finali 12. sırada tamamladı.

Dünya Şampiyonları Arasında

Bu heyecan dolu finalde altın madalyayı Polonya'dan Karolina Kucharczyk, gümüş madalyayı ise Brezilya'dan Zileide Cassiano da Silva kazandı. Fatma Damla Altın, Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak uzun atlama branşında elde ettiği madalya ile ülkesine gurur kaynağı oldu.