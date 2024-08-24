Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Judo Takımından Rekor Hedefi

Paris 2024'te Hedef: Rekor Madalya

Olimpik Oyunları, engelli sporcular için önem arz eden 2024 Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilecek. Judo Milli Takımı, bu önemli etkinlikte 10 sporcuyla temsil edilecek ve rekor sayıda madalya kazanmayı hedefliyor.

Kamp Hazırlıkları ve Beklentiler

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kamp çalışmalarını yürüten teknik direktör Haldun Efemgil, takımın bu yılki katılım hedefini gerçekleştirdiklerini belirtti. Efemgil, 'Şimdi madalya hedefini tutturmak ve ülkemize rekor sonuçla dönmek istiyoruz.' diyerek, ekibin sıkı bir hazırlık süreci geçirdiğini ifade etti.

Sporcuların Motivasyonu Yüksek

Cahide Eke, albino hastası ve %90 görme engelli milli judocu, takımın heyecanını paylaştı. 10 yıllık spor geçmişi olduğunu belirten Eke, 'İlk kez olimpiyatlara katılacağım. Hem bireysel hem de takım halinde madalya almayı hedefliyoruz.' dedi. Müsabakalara hazırlandıklarını ve ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini düşündüğünü vurguladı.

Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris'ten en fazla madalya ile dönmeyi amaçlıyor ve bu hedef doğrultusunda son çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 10 sporcuyla yer alacak Judo Milli Takımı, Fransa'dan rekor sayıda madalyayla dönmeyi hedefliyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, şampiyonaya 10 sporcuyla katılacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 10 sporcuyla yer alacak Judo Milli Takımı, Fransa'dan rekor sayıda madalyayla dönmeyi hedefliyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, şampiyonaya 10 sporcuyla katılacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 10 sporcuyla yer alacak Judo Milli Takımı, Fransa'dan rekor sayıda madalyayla dönmeyi hedefliyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, şampiyonaya 10 sporcuyla katılacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 10 sporcuyla yer alacak Judo Milli Takımı, Fransa'dan rekor sayıda madalyayla dönmeyi hedefliyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, şampiyonaya 10 sporcuyla katılacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 10 sporcuyla yer alacak Judo Milli Takımı, Fransa'dan rekor sayıda madalyayla dönmeyi hedefliyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, şampiyonaya 10 sporcuyla katılacak.