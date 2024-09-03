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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Sporcular Finalde

Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü S5 sınıfında finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:54
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli Sporcular Finalde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Doruğa Ulaşıyor

2024 Paralimpik Oyunları, Paris'te düzenlenirken, Türkiye’nin gururu milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü S5 sınıfında finale yükseldi.

Eleme Aşamaları ve Final İhtimali

Paris La Defense Arena’da gerçekleştirilen yüzme müsabakalarında, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfının elemeleri yapılmış olup, toplamda 16 sporcunun mücadele ettiği bu elemalarda, milli sporcularımızdan Sümeyye Boyacı 43.84 saniyelik derecesiyle 5'inci, Sevilay Öztürk ise 45.34 saniyelik derecesiyle 8'inci olarak finale katılmaya hak kazanmışlardır.

Final Mücadelesi ve Önceki Başarılar

Bu akşam, Türkiye saatiyle 19.33'te gerçekleştirilecek final yarışı öncesinde, geçmişte Tokyo 2020'deki deneyimlerini hatırlayarak moral bulan iki sporcu, Sevilay Öztürk'ün bronz madalya kazandığı ve Sümeyye Boyacı'nın da 4. sırada yer aldığı stilde başarılı bir performans sergilemek için sabırsızlanıyor.

Sonuçlar ve Hedefler

Milli sporcularımızın bu yarışmada elde edeceği sonuçlar, hem kendileri hem de Türkiye için büyük bir önem taşımaktadır. Başarılar dileriz!

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