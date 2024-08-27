Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Bayrağını Taşıyacak İsimler Belirlendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bayrak Taşıyıcılar Belli Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, madalyalı sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke taşıyacak. Tören, yarın Concorde Meydanı'nda gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan bu iki başarılı sporcunun en ön sırada bayrağı taşıyacaklarını duyurdu. Bakan Bak, "Yeni heyecan ve umutlarla Paris'teyiz. Tarihimizin en yüksek katılımı ile 15 farklı branşta mücadele edeceğiz. Ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Sevilay ve Mahmut'un geçtiğimiz Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda elde ettikleri başarılar, Türkiye'nin spor tarihine damga vurmuş durumda. Bu yılki oyunlarda, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorlar.