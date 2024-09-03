Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yağmur Şengül Son 16'ya Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Dorukta

2024 Paralimpik Oyunları, Paris'te düzenlenirken, kadınlar klasik yay para okçuluk alanında mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor.

Yağmur Şengül Başarıyla İlerliyor

Milli okçumuz Yağmur Şengül, son 32 turunda Küba'nın başarılı sporcusu Leydis Posada Canizares ile karşılaştı. Zorlu mücadelede rakibini 6-0 gibi net bir skorla mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Bir Sonraki Rakip: Pooja Jatyan

Yağmur, son 16 turunda bugün Hindistan'dan Pooja Jatyan ile karşı karşıya gelecek. Genç yetenek, başarılarına devam ederek ülkemizi bir kez daha gururlandırmayı hedefliyor.

Bu önemli müsabakada tüm spor severlerin destekleriyle Yağmur'un başarılı sonuçlar elde etmesi bekleniyor.