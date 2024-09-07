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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yasin Çimciler 5. Oldu

Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 90 kilo J1 kategorisinde 5. oldu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:21
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yasin Çimciler 5. Oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Bir Mücadele

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın devamı niteliğindeki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'nin judocu temsilcisi Yasin Çimciler, erkekler 90 kilo J1 kategorisinde 5. sırada yer aldı.

Bronz Madalya Mücadelesi

Champ-de-Mars Arena'da gerçekleşen yarışmalarda, Yasin Çimciler bronz madalya için Moldova'dan Oleg Cretul ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın bitimine 15 saniye kala 1-0 önde olan Yasin, 3. shido cezasını alarak rakibine puan vermemiş olmasına rağmen maçı 1-10 kaybederek madalya şansını yitirdi.

Yasin Çimciler'in Performansı

Yasin, tüm turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla takdir toplarken, bronz madalya mücadelesi sonucunda elde ettiği 5. sırayı, gelecekteki başarılarının bir başlangıcı olarak değerlendirdi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Yasin Çimciler, önümüzdeki turnuvalarda daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışmalarını sürdürecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu Yasin Çimciler, 90 kilo J1 kategorisindeki bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Milli sporcu, Moldovalı rakibi karşısında 1-10 mağlup olarak 5. oldu.

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