Paris 2024 Paralimpik Oyunları: Türkiye B1 Futbol Takımı 7. Sırada Bitirdi

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Başarı

Türkiye'nin B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda önemli bir başarıya imza atarak turnuvayı 7. sırada tamamladı.

Yedincilik Maçı: Türkiye - Japonya

Eyfel Kulesi Sahası'nda gerçekleştirilen kritik yedincilik maçında, Türkiye, Japonya ile karşılaştı. Milli takım oyuncuları Hasan Şatay ve Emre Aslan, maçta attıkları gollerle galibiyeti getirdi. Sonuç

Japonya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele ettiği bu zorlu dönemi 7. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.