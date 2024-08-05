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Paris 2024'te Brezilyalı Rebeca Andrade Yaşattı

Rebeca Andrade, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar yer aletinde altın madalya kazandı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:17
Paris 2024'te Brezilyalı Rebeca Andrade Yaşattı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya

Fransa'nın güzel kenti Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik kadınlar yer aletinde büyük bir rekabet yaşandı. Bu prestijli yarışmada Brezilyalı sporcu Rebeca Andrade, muhteşem performansı ile altın madalya kazanan isim oldu.

Finaldeki Performans ve Sonuçlar

Bercy Arena'da düzenlenen finallerde Rebeca Andrade, 14.166 puan alarak zirvede yer aldı. ABD'li sporcular da mücadelede önemli roller üstlendiler. Simone Biles, 14.133 puanla gümüş madalya kazanırken, Jordan Chiles 13.766 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Saygı Duruşu ve Madalya Töreni

Madalya töreninde, Simone Biles ve Jordan Chiles, Rebeca Andrade'ye olan saygılarını göstermek için ona eğilerek selam durdular. Bu an, spor dünyasında dostluğun ve sporculuğun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Artistik Cimnastikte Paris 2024 Sonuçlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik branşı sona ererken, Rebeca Andrade'nın başarısı herkesin hafızasında yer edecek.

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