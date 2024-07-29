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Paris 2024'te Çin Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler senkronize 10 metre platform atlama müsabakasında Çin takımı altına uzandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:59
Paris 2024'te Çin Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Verici Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları, sporcuların yeteneklerini sergilediği anlarla dolu. Özellikle erkekler senkronize 10 metre platform atlama kategorisi büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Çin Milli Takımı Zirvede

Bu branşta, Junjie Lian ve Hao Yang ikilisinden oluşan Çin Milli Takımı, 490,35 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, takımın uzun süreli sıkı çalışmalarının bir ürünü olarak değerlendirildi.

Dünya Çapında Rekabet

Gümüş madalya ise, Thomas Daley ve Noah Williams’dan oluşan Büyük Britanya takımının oldu. Bu ekip 463,44 puanla ikinci sırayı elde etti. Üçüncülük ise, Rylan Wiens ve Nathan Zsombor-Murray’den oluşan Kanada takımına gitti ve bronz madalyayı kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, sporcuların uluslararası arenada ne denli yetenekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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