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Paris 2024'te mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü düzenlendi

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli: "Dünyanın en zorlu turnuvasına hazırız. Hayal etmeye devam ediyoruz. Olimpiyatlardan güzel bir...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:00
Paris 2024'te mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü düzenlendi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü etkinliği düzenlendi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile kaptan Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle medya gününe katılamadığını belirten Süleymanoğlu, "Küçük bir operasyon geçirdi. Herkese selamı var. Olimpiyatlar başladığında takımla birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

"Filenin Sultanları"nın geçen sene önemli başarılara imza attığını vurgulayan Selahattin Süleymanoğlu, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Bazı sakatlıklarımız oldu. İnşallah madalyayla döneceğimizi düşünüyorum. Olimpiyat Oyunları yolunda takımıma başarı diliyorum. Dualarımız onlarla olacak. İnşallah hep beraber onları havalimanında karşılayacağız ve altın madalyayı hep beraber öpeceğiz." diye konuştu.


- Daniele Santarelli: "Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda göreve başladığından bu yana en iyi dönemini yaşadığını aktaran Santarelli, "Herkesin hayali olimpiyatlara katılmaktır. Geçen sene çok önemli işler başardık. Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik. Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde olimpiyatlardan döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kamp sürecinde bazı oyuncuların sakatlandığının altını çizen İtalyan başantrenör, "Sakatlanan oyunculara ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Geri dönebilmek için teknik ekibim, oyuncularım ve sağlık ekibim her şeylerini ortaya koydular. Şu anda dünyanın en zorlu turnuvasına hazırız. Hayal etmeye devam ediyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Olimpiyatlar için yeterli hazırlığı yaptık. Olimpiyatlardan güzel bir sonuçla ayrılacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kadro tercihiyle ilgili bir soru üzerine görüşlerini paylaşan Daniele Santarelli, şu ifadeleri kullandı:

"12 kişilik kadroya karar vermek benim için en zor görev. Sakat oyuncularımız var. Paris'e 14 kişiyle gideceğiz. Son güne kadar değişiklik yapma şansımız var. Teknik ve sağlık ekibimle ortak karar veriyorum. En doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Takımın kazanması için 12 kişilik kadroyu belirleyeceğiz ve olimpiyatlarda en doğru şekilde mücadele edeceğiz."


- Eda Erdem: "Yeter ki kürsüde olalım"

Paris 2024'ün çok zorlu geçeceğini ancak madalya kazanacaklarına inandıklarını belirten Eda Erdem ise şunları kaydetti:

"Yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Çok heyecanlıyız. Hayal ettiğimiz bir turnuvaya gidiyoruz. Zorlu bir turnuva olacak. Hazır olduğumuza inanıyoruz. Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Ülke olarak çok fazla başarıyı ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz. Madalyanın rengi hiç önemli değil. Üçüncü olimpiyatım. Yeter ki kürsüde olalım. Hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız. Madalyayla bitirmek paha biçilmez olur. Grup maçlarını TSİ 09.00'da oynayacağız. Buna göre program belirledik. Top idmanlarını erken saatlerde yapmaya çalıştık. Bu konuda çok zorlanacağımızı düşünmüyorum."

Medya gününün ardından A Milli Takım kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi. Teknik ekip ve oyuncular, bando eşliğinde oluşturulan kortejden geçerek takım otobüsüne bindi ve Burhan Felek Voleybol Salonu'ndan ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, saat 21.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Fransa'nın başkenti Paris'e hareket edecek.

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