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Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Patrick Kluivert, Endonezya Milli Futbol Takımı'nın başına geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası hedefiyle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:20
Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Yeni Dönem Başlıyor: Kluivert Endonezya'nın Başında

Süper Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran ünlü Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert, Endonezya Milli Futbol Takımı ile anlaştı. Endonezya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kluivert ile uzatma opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Dünya Kupası Hedefi

48 yaşındaki teknik direktör, son olarak Adana Demirspor sürecinde 20 maçta görev alarak 1,5 puan ortalaması elde etti. Endonezya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.

Endonezya'nın Futbol Tarihi

Yaklaşık 280 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya, 1945 yılında bağımsızlığını kazanmış olmasına rağmen, bugüne dek hiçbir FIFA Dünya Kupası finaline katılmayı başaramadı. Kluivert’ın göreve gelmesiyle birlikte, futbolseverler ülkenin bu hedefe ulaşacağını umuyor.

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