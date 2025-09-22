Paul Onuachu Trabzonspor'a Hayat Veriyor: 31 Maçta 20 Gol

Paul Onuachu, 2023-2024 ve yeni sezonda Trabzonspor'a attığı gollerle takımına can veriyor; bordo-mavili formayla toplam 31 maçta 20 gole ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:02
Paul Onuachu Trabzonspor'a Hayat Veriyor: 31 Maçta 20 Gol

Paul Onuachu Trabzonspor'a Hayat Veriyor: 31 Maçta 20 Gol

Paul Onuachu, 2023-2024 sezonundaki etkileyici performansının ardından bordo-mavili formayla tekrar buluştuğu Trabzonspor'da takımın hücum gücünü yeniden canlandırdı. Nijeryalı santrfor, hem ligde hem de kupa maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Sezona Etkili Başlangıç

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyeti Paul Onuachu'nun golüyle aldı. Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra bordo-mavili formayla yeniden fileleri havalandırdı.

Onuachu, ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da birer gol kaydederek takımına katkı sağlamaya devam etti.

Gol Katkısı ve Takıma Etkisi

Karadeniz ekibi ilk 6 haftada 11 puan toplarken, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda takım 5 puan elde etti. Onuachu'nun gol attığı ve tamamı iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken, Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililerde ayrıca Savic ve Augusto da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

İstatistikler

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla bugüne dek 31 resmi karşılaşmada 20 gole imza attı. 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 gol atıp sezonu takımının en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Bu sezon ise 6 mücadelede 3 gol kaydetti.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'da maç başına 0,64 gol ortalaması yakaladı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşitme Engelliler Milli Takımı Tokyo 2025'te Tarihi Madalya Hedefliyor
2
Görkem Öçal, Romanya'da ITTF Dünya Gençler Şampiyonası'na Şampiyonluk Hedefiyle Gidiyor
3
Marko Barac: Basketbol Süper Ligi Bu Sezon Avrupa'nın Zirvesinde
4
Paul Onuachu Trabzonspor'a Hayat Veriyor: 31 Maçta 20 Gol
5
Türkiye 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 Gümüş, 2 Bronzla Tamamladı
6
Palut: Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Alınan Puanı Kazanç Sayıyoruz
7
TÜMOSAN Konyaspor 0-1 Corendon Alanyaspor — İlk Yarı | Trendyol Süper Lig

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme