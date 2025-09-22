Paul Onuachu Trabzonspor'a Hayat Veriyor: 31 Maçta 20 Gol

Paul Onuachu, 2023-2024 sezonundaki etkileyici performansının ardından bordo-mavili formayla tekrar buluştuğu Trabzonspor'da takımın hücum gücünü yeniden canlandırdı. Nijeryalı santrfor, hem ligde hem de kupa maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Sezona Etkili Başlangıç

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyeti Paul Onuachu'nun golüyle aldı. Southampton'dan 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra bordo-mavili formayla yeniden fileleri havalandırdı.

Onuachu, ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da birer gol kaydederek takımına katkı sağlamaya devam etti.

Gol Katkısı ve Takıma Etkisi

Karadeniz ekibi ilk 6 haftada 11 puan toplarken, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda takım 5 puan elde etti. Onuachu'nun gol attığı ve tamamı iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken, Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililerde ayrıca Savic ve Augusto da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

İstatistikler

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla bugüne dek 31 resmi karşılaşmada 20 gole imza attı. 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 gol atıp sezonu takımının en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Bu sezon ise 6 mücadelede 3 gol kaydetti.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'da maç başına 0,64 gol ortalaması yakaladı.