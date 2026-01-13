Pazarlar'da Spor İşbirliği: Pazarlar Spor Lisesi Taekwondo ile Tescillendi

Kütahya Pazarlar'da Pazarlar Spor Lisesi ile 'İşbirliği ve Tesis Kullanım Protokolü' imzalandı; kulüp Taekwondo'da tescilini alarak spor altyapısı gençlere açıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:42
Pazarlar'da Spor Altyapısına Güçlü Adım: İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü ile ilçe yönetimi arasında önemli bir protokol imzalandı. İmzalanan İşbirliği ve Tesis Kullanım Protokolü ile ilçedeki spor altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokol ve Altyapı

Protokol kapsamında okulun spor salonları, sahaları ve tüm teknik ekipmanları kulüp sporcularının kullanımına açılacak. Anlaşma ile kulüp, okul ve ilçedeki diğer kurumlarla ortak projeler yürüterek eğitim ve sporun birleşimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kulübün İlk Adımı: Taekwondo Tescili

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü, faaliyetlerine ilk tescilini Taekwondo branşında alarak başladı. Kulüp, gelen talepler ve imkanlar doğrultusunda diğer branşlarda da tescillerini tamamlayıp daha geniş bir yelpazede hizmet vermeyi planlıyor. Hedef, hem okul öğrencilerine hem de ilçedeki tüm çocuk ve gençlere profesyonel spor imkânı sunmak.

Başkan Muammer Gökalp'ın Açıklaması

'Bugün burada sadece bir kağıda imza atmadık. Pazarlar’ın çocuklarının geleceğine ve hayallerine imza attık. Kulübümüzün ilk tescilini Taekwondo branşında gerçekleştiriyoruz. Ancak hedefimiz sadece tek bir branşla sınırlı kalmak değil; zamanla talep edilen diğer branşlarda da tescillerimizi alarak okulumuz öğrencilerine ve ilçemizdeki tüm gençlerimize kapılarımızı açacağız. Amacımız, Pazarlar’dan çıkan yetenekli evlatlarımızı doğru eğitimle Türk sporuna kazandırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak disiplinli birer sporcu olarak yetiştirmektir. Desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Çalışkan’a teşekkür ediyorum. Türk sporuna ve Pazarlar gençliğine hayırlı olsun'

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları