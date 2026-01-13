AGM Spor Kulübü İzmir 7-9 Yaş Yüzme Şenliklerinde Parladı

Türkiye Yüzme Federasyonu il içi faaliyetleri kapsamında İzmir’de düzenlenen 7-9 yaş Yüzme Şenlikleri, büyük bir heyecana sahne oldu. Organizasyona İzmir genelinden 20 kulüp ve 349 sporcu katıldı. Aliağa’yı temsilen müsabakalara katılan Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübünün 23 sporcusu, kendi en iyi derecelerini elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Takım Yarışlarında Öne Çıkan Dereceler

Kızlar kategorisinde; 9 yaş 4x50 metre Serbest Bayrak yarışında Almira Yüksel, Karen Uzak, Hazal Öz ve Miray Zenginerden oluşan ekip İzmir ikincisi oldu. Aynı yaş grubunda 4x50 metre Karışık Bayrak yarışında Defne İşbaşarır, Nehir Yıldız, Almira Yüksel ve Miraç Zenginerden oluşan takım yine İzmir ikinciliğini kazandı. Erkekler kategorisinde 9 yaş 4x50 metre Karışık Bayrak yarışında Eymen Mert, Kuzey Ali Kelleci, Ömer Demir Ercan ve Toprak Uraz Kirikten oluşan takım İzmir beşincisi olarak yarışları tamamladı.

Bireysel Başarılar

9 yaş kategorisinde 50 m kelebekte Almira Yüksel İzmir 6’ncısı, Meriç Özlem İzmir 9’uncusu oldu.

50 m sırtüstünde Miray Zenginer İzmir 7’ncisi, Karen Uzak İzmir 8’incisi, Eymen Mert İzmir 9’uncusu olarak dereceler aldı.

100 m kurbağalamada Nehir Yıldız İzmir 3’üncüsü, Simay Bekdaş İzmir 4’üncüsü, Hazal Öz İzmir 6’ncısı, Meriç Özlem İzmir 8’incisi, Fatma Derin Demircan İzmir 9’uncusu ve Kuzey Ali Kelleci İzmir 8’incisi isimleri ilk 10’a girenler arasında yer aldı.

50 m serbestte Eymen Mert İzmir 6’ncısı, Ömer Demir Ercan İzmir 7’ncisi, Almira Yüksel İzmir 8’incisi oldu.

200 metre karışıkta Almira Yüksel İzmir 6’ncısı, Miray Zenginer İzmir 7’ncisi, Defne İşbaşarır İzmir 8’incisi, Simay Bekdaş İzmir 9’uncusu olarak kayıtlara geçti.

50 metre kurbağalamada Hazal Öz İzmir 1’incisi, Nehir Yıldız İzmir 3’üncüsü, Simay Bekdaş İzmir 5’incisi, Fatma Derin Demircan İzmir 9’uncusu derecelerini elde etti.

100 metre sırtüstünde Almira Yüksel İzmir 5’incisi, Ömer Demir Ercan İzmir 6’ncısı, Eymen Mert İzmir 7’ncisi, Yiğit Kazım Dede İzmir 8’inciliği elde etti.

Yüzmede Adım Adım Yükseliş Hedefleniyor

Yarışmaların ardından değerlendirmelerde bulunan Aliağa Belediyesi yüzme antrenörleri Ahmet Girayöz ve Nisa Sümer, kulübün uzun vadeli hedeflerini paylaştı. Antrenörler, her geçen yıl daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yüzme sporunu Aliağa’da yaygınlaştırmak adına bu tür organizasyonlar çok önemli. Özellikle bu yaş gruplarında teknik odaklı bir gelişim planı izliyoruz. 7-9 yaş grubunda hedefimiz 10 yaş barajlarını geçerek Türkiye Finallerine katılmak. 11-12 yaş grubunda Türkiye Finalleri ve Sporcu Eğitim Merkezi’ne sporcu vermek, 13 yaş ve sonrasında ise Milli Takıma sporcu kazandırmak istiyoruz. Minik yıldızlarımızı parlatmak için çalışmalarımıza daha planlı ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bizlere her koşulda destek veren Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve tüm yüzme ailemize teşekkür ederiz"

AGM Spor Kulübü, bu sonuçlarla Aliağa yüzme camiasındaki yükselişini sürdürüyor ve geleceğe dönük hedeflerini adım adım hayata geçirmeyi amaçlıyor.

