Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:38
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman Detayları

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışma, öncelikle kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çift kale çalışmalarla tamamlandı.

