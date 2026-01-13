Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman Detayları

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışma, öncelikle kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çift kale çalışmalarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU İKİNCİ MAÇINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.