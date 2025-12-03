Pazarlar Spor Lisesi Güreşte 3 Madalya: Kütahya'da 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz

Pazarlar Spor Lisesi, 2025-2026 Okul Sporları Kütahya İl Müsabakaları Serbest Stil Güreş'te 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:47
Pazarlar Spor Lisesi Güreşte 3 Madalya Kazandı

Pazarlar Spor Lisesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kütahya İl Müsabakaları Serbest Stil Güreş kategorisinde önemli bir başarı elde etti. Öğrenciler toplam 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı.

Madalya alan sporcular

Abdullah Çevik (65 kg) — Kütahya İl Birincisi (Altın Madalya)

Yusuf Ender Kul (51 kilo) — Kütahya İl İkincisi (Gümüş Madalya)

Nurettin Efe Kıymaz (51 kilo) — Kütahya İl Üçüncüsü (Bronz Madalya)

Bölge Müsabakaları

İl birincisi Abdullah Çevik, Bölge Müsabakalarında okulu, ilçesini ve Kütahya ilini temsil etme hakkı kazandı.

Okul yönetiminin değerlendirmesi

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp, öğrencilerin il müsabakalarındaki azim ve elde edilen derecelerin gurur verici olduğunu belirtti. Gökalp, başarıyı sadece madalya ile ölçmediklerini, sporcuların disiplinli çalışmasının da en az madalyalar kadar önemli olduğunu vurguladı. Önümüzdeki yıl kulüp aracılığıyla hayata geçirilecek yeni projelerle güreş branşında ilçenin adının daha sık duyurulacağını ve amaçlarının hem minder hem de yağlı güreşte bölgeye yetenekli sporcular yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Pazarlar Spor Lisesi müdürü Gökalp, tüm öğrencileri tebrik ederek Abdullah Çevik'e bölge müsabakalarında başarılar diledi.

