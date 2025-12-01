Pazaryerispor Ertuğrulspor'u 9-1 Yenerek Sezona Damga Vurdu

Pazaryerispor, Bilecik 1. Amatör Ligi 2025-2026 ilk haftasında Ertuğrulspor'u Bilecik İstasyon Sahası'nda 9-1 yenerek sezona güçlü başladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:48
Maçın özeti

Bilecik 1. Amatör Ligi B Grubu’nun 2025-2026 sezonu ilk hafta mücadelesinde Pazaryerispor, Ertuğrulspor karşısında etkileyici bir galibiyet aldı.

Bilecik İstasyon Sahası’nda oynanan karşılaşmada Pazaryerispor, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi; hem hücumda hem savunmada disiplinli performansıyla dikkat çekti. Taraftarların yoğun ilgisiyle atılan goller tribünlerde büyük coşku oluşturdu.

Rakibini 9-1’lik farklı skorla mağlup eden sarı-siyahlılar, sezona güçlü bir giriş yaparak şampiyonluk mesajı verdi.

Başkanın tebriki

Müsabakayı, Pazaryeri Belediye Başkanı ve Pazaryerispor Kulübü Başkanı Zekiye Tekin de saha kenarından takip etti. Takımını 90 dakika boyunca yalnız bırakmayan Başkan Tekin, maç sonunda soyunma odasına giderek sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Zekiye Tekin, güçlü başlangıcın tüm ilçe için moral kaynağı olduğunu belirterek, "Pazaryerispor bu sezon da adından söz ettirecektir. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezona bakış

Pazaryerispor’un elde ettiği bu farklı galibiyet, takımın ligdeki iddiasını ortaya koyarken taraftarlara umut dolu bir sezonun sinyallerini verdi.

