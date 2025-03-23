Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. Etabı Antalya'da Tamamlandı

Pedalia Uluslararası Profesyonel Yol Bisiklet Yarışları'nda Önemli Galibiyet

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen Pedalia Uluslararası Profesyonel Yol Bisiklet Yarışlarının 4. ayağı olan Apollon International Criterium ve Grand Prix Apollon yarışları başarıyla tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) yarış takviminde yer alan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 1.2 kategorisinde düzenlenen yarışta, Polonya'nın Monogo Lubelskie Perla Polski takımından Bartosz Rudyk birinci, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Ramazan Yılmaz ikinci, Cezayir'in Madar Pro Cycling takımından Youcef Reguigui ise üçüncü olmayı başardı.

Özel olarak Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından tasarlanan mavi mayo da birinciliği elde eden Polonyalı sporcu Bartosz Rudyk’e verildi.

Manavgat'ın Spor ve Turizmdeki Rolü

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yarışlara ev sahipliği yapmanın Manavgat'ın spor ve kış turizmine önemli katkı sağladığını belirtti. Güngör, "Bu tür spor etkinliklerine önem veriyoruz. Kentimizin kış turizmine, bu tür tanıtımların katkısı çok büyük. Dünyaca ünlü turizm destinasyonuna sahibiz ve değerlerimizi geniş kitlelere tanıtmak için çaba gösteriyoruz," dedi.

Ayrıca, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'dan gelen sporcuların, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Manavgat'ın tanıtımına önemli katkıda bulunduğu vurgulandı.

Pedalia 2025, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak GP Syedra Antik Kenti ve International Alanya Criterium yarışlarıyla son bulacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Pedalia Uluslararası Profesyonel Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. ayağı olan Apollon International Criterium ve Grand Prix Apollon yarışları sona erdi. Yarışta, Polonya'nın Monogo Lubelskie Perla Polski takımından Bartosz Rudyk birinci, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Ramazan Yılmaz ikinci, Cezayir'in Madar Pro Cycling takımından Youcef Reguigui ise üçüncü oldu.