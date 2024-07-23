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Pedro Malheiro Trabzonspor'da

Trabzonspor, Portekizli oyuncu Pedro Malheiro ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:55
Pedro Malheiro Trabzonspor'da

Trabzonspor'da Yeni Transfer: Pedro Malheiro

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bugün, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan katıldı.

İmza Töreni Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Karahasan'ın, Malheiro'nun takıma hayırlı olması dileğinde bulunduğu ve "Umarım biz onun beklentilerini, o da bizim beklentilerimizi karşılar. Uzun bir süre birlikteliğimiz olur. Kendisinden güzel bir performans bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dediği belirtildi.

Pedro Malheiro'nın Duyguları

Pedro Malheiro, bordo-mavili renklere transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Bu fırsat için ve transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Forması 79 Numara

Pedro Malheiro'nun, Trabzonspor'da 79 numaralı formayı giyeceği de duyuruldu. Umut veren bir sezon için hazırlıklar sürerken, futbolseverler de yeni transferin performansını merakla bekliyor.

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme imzaladı. Pedro Malheiro için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kulüp Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme imzaladı. Pedro Malheiro için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kulüp Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme imzaladı. Pedro Malheiro için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kulüp Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme...

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme imzaladı. Pedro Malheiro için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kulüp Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

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