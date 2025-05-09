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Pereira: 'Sonuna Kadar Savaşmamız Gerektiğinin Farkındayız!'

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri maçta oyun ruhuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 23:21
Pereira: 'Sonuna Kadar Savaşmamız Gerektiğinin Farkındayız!'

Corendon Alanyaspor Gaziantep FK'yi Yenerek Öne Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, "Bu oyun ruhuyla devam etmek istiyoruz," dedi.

Maçın Seyri ve Takım Performansı

Pereira, karşılaşmanın genelinde iyi bir performans sergilediklerini belirtirken, oyunun ilk 20 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu ifade etti. "Pozisyonlara girdik, bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyince oyundan düştük ve rakip baskımızı kırdı. 25'inci dakikadan ilk yarının sonuna kadar bizim için çok zor bir maç oldu. Bu bölümde Gaziantep takımı çok iyi oynadı, gol yemeden devre arasına girmek bizim için çok önemliydi," diye konuştu.

İkinci Yarıda Yeni Strateji

İkinci yarıya iyi başladıklarını söyleyen Pereira, "İyi başladık ve golü de bulduk. Oyunu yine biz kontrol ettik, Gaziantep'in çok net pozisyonları olmadı. Biz bu bölümde tabii ki doğal olarak skoru korumak için defansa çekildik ve orada geçişlerle rakip kaleye gittik, orada 2-0'ı bulabilirdik," dedi. Pereira, genel hatlarıyla iyi bir performans sergilediklerini vurgulayarak, "Ancak genel olarak iyi oynadık ve oyunu kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyun ruhuyla devam etmek istiyoruz. Sonuna kadar savaşmamız gerektiğinin farkındayız," ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Corendon Alanyaspor'da...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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