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Peru'da Atıcılık Heyecanı: Gençler Dünya Şampiyonası İkinci Günü Tamamlandı

Türkiye, Peru'daki Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 22:03
Peru'da Atıcılık Heyecanı: Gençler Dünya Şampiyonası İkinci Günü Tamamlandı

Peru'da Atıcılık Heyecanı

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi. Yarışmaya katılan Türkiye Atıcılık Federasyonu, günün sonuçlarını açıkladı.

Karışık Takım Kategorisi Sonuçları

10 metre havalı tabanca karışık takım gençler kategorisinde Adnan Efe Uçar ve Şimal Yılmaz toplamda 572 puan toplayarak 7'nci sırada yer aldı. Diğer bir takımımız olan Alp Eren Erdur ve Yağmur Tunçer ise 562 puanla 19'uncu sırayı elde etti.

Havalı Tüfekteki Performans

10 metre havalı tüfek karışık takım gençler kategorisinde ise Galip Berat Afal ve Hatice Yel 619 puanla 26'ncı olarak yarışmayı tamamladı.

Türkiye, dünya genelinden en iyi genç atıcılarla rekabet ederek uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

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