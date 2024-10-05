Peru'da Gençler Atıcılık Şampiyonası Sona Erdi

ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda Önemli Anlar

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, sekizinci gününü geride bıraktı. Yarışmada Türkiye'nin genç yetenekleri kıyasıya mücadele etti.

Genç Erkekler Trap Kategorisi

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, genç erkekler trap kategorisinde Egemen Ağca 36'ncı, Hüseyin Efe Özmen 42'nci ve Erdoğan Akkaya 54'üncü sırada yer aldı. Takım halinde ise Türkiye, 13'üncü sırayı elde etti.

Genç Kadınlar Trap Kategorisi

Genç kadınlar trap kategorisinde, Nisa Nur Aydemir 19'uncu, Esma Samira Kaya 22'nci ve Fadimenur Çetinkaya 28'inci sırada sıralandı. Millî takım, kadınlar kategorisinde ise 7'nci sırayı aldı.

Türkiye'nin performansı, uluslararası arenada gençlerinin atıcılık yeteneklerini sergilemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.