DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.122.128,19 -0,41%

Peru'da Gençler Atıcılık Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye'nin genç atıcıları, Peru'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:39
Peru'da Gençler Atıcılık Şampiyonası Sona Erdi

ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda Önemli Anlar

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, sekizinci gününü geride bıraktı. Yarışmada Türkiye'nin genç yetenekleri kıyasıya mücadele etti.

Genç Erkekler Trap Kategorisi

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, genç erkekler trap kategorisinde Egemen Ağca 36'ncı, Hüseyin Efe Özmen 42'nci ve Erdoğan Akkaya 54'üncü sırada yer aldı. Takım halinde ise Türkiye, 13'üncü sırayı elde etti.

Genç Kadınlar Trap Kategorisi

Genç kadınlar trap kategorisinde, Nisa Nur Aydemir 19'uncu, Esma Samira Kaya 22'nci ve Fadimenur Çetinkaya 28'inci sırada sıralandı. Millî takım, kadınlar kategorisinde ise 7'nci sırayı aldı.

Türkiye'nin performansı, uluslararası arenada gençlerinin atıcılık yeteneklerini sergilemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig Kombine Kart Fiyatları Açıklandı: En Pahalı 325 Bin lira
2
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi
3
Deniz Öncü, Japonya Moto2 Etabını 17. Sırada Tamamladı
4
Aras Kargo'nun Başantrenörü Suphi Doğancı, Sezonun İlk Maçını Değerlendirdi
5
Üsküdar Belediyespor, Hırvatistan'da Önemli Bir Zafer Elde Etti
6
Peru'da Gençler Atıcılık Şampiyonası Sona Erdi
7
Şanlıurfaspor 3-0 ile Yendi: Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor