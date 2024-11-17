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Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışları Sona Erdi

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları tamamlandı, general klasmanı kazananlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 22:10
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışları Sona Erdi

Sakarya'da Off-Road Heyecanı

Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da gerçekleştirilen seyirci etabıyla sona erdi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 54 Otomobil Sporları Kulübü'nün iş birliğiyle organize edildi.

Katılım ve Yarış İstatistikleri

Yarışlara toplamda 38 araçla 72 sporcu katıldı. Organizasyonun son gününde, Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı düzenlendi ve katılımcılar zorlu parkurda mücadele etti.

Parkurda yolda kalan veya dışarı çıkan araçlar, çekici traktörler yardımıyla kurtarıldı. Zorlu mücadelelerin ardından seyirci, etkinliği ilgiyle izledi.

Başkan Şengöz: "Keyifli Bir Gün Geçiriyoruz"

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, organizasyona dair açıklamalarda bulundu. Cuma günü başlayan etkinliğin, dünkü "mukavemet" etabıyla devam ettiğini belirtti. Şengöz, "Bugün seyirci etabımıza 38 aracımız kayıt oldu ve Türkiye'de şimdiye kadar yapılan 6 yarışta en yüksek katılımı sağlamış oluyoruz. Herkes memnun, pistimiz çok güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz." dedi.

Dereceler ve Ödül Töreni

General klasmanda birinciliği İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikilisi elde ederken, Mehmet Demirel-Fettah Yiğit ikinci, Ergün Çirkin-Batuhan Korkut ise üçüncülüğü aldı. Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Bu sonuçların ardından, 7. ve son yarış Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, seyirci...

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, seyirci etabının ardından sona erdi. Organizasyonun üçüncü ve son gününde Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirildi. Etaba 38 araçla katılan 72 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı. 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, seyirci...

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, seyirci etabının ardından sona erdi. Organizasyonun üçüncü ve son gününde Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirildi. Etaba 38 araçla katılan 72 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı. 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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