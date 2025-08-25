DOLAR
Petra Kvitova Emekli Oldu: ABD Açık'ta Veda

Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD Açık'taki ilk tur maçı sonrası 35 yaşında kariyerini noktaladı. Wimbledon 2011 ve 2014 şampiyonu, 31 WTA başlığı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:02
Kısa özet ve veda maçı

Petra Kvitova, tenis kariyerini noktaladı. Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Çek tenisçi, planladığı üzere sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık ile tenisçi yaşamına veda etti.

Haziran ayında emekliliğini ABD Açık ile duyuran 35 yaşındaki Kvitova, turnuvadaki ilk tur maçında Fransız Diane Parry'ye 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilmesinin ardından kortlara veda etti.

Wimbledon'da 2011 ve 2014'te şampiyonluğa uzanan Kvitova, WTA turnuvalarında teklerde 31 kez zirvede yer aldı.

