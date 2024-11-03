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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Sonuçlandı

2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son yarışı gerçekleştirildi, Kazaz tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:50
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Sonuçlandı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Tamamlandı

İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, büyük bir heyecanla sona erdi. Şampiyonanın son yarışı olan Orhan Yüce 44. İstanbul Rallisi, İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Son Yarışta Kıyasıya Rekabet

Parkur Racing takımından Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre ekibi, İstanbul Rallisi'nde kazanan isim oldu. 18 yaşındaki genç pilot Kerem Kazaz, bu başarıyla Türkiye Ralli Şampiyonası tarihine en genç şampiyon olarak geçti.

İkinci ve Üçüncü Sıralar

Rallinin ikincisi ise GP Garage My Team ekibinden Ümit Can Özdemir ve Kutay Ertuğrul oldu. Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan ve Burak Erdener ise üçüncü sırada yarışlarını tamamladılar.

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