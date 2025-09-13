Pezzaiuoli: Pasiflik, Beşiktaş'a Yenilgimizin Nedeni

Marco Pezzaiuoli, Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında pasif kalmanın yenilgide belirleyici olduğunu ve takımın daha fazlasını hak ettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:49
Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen RAMS Başakşehir'de kulübede turuncu-lacivertli takımın başında yer alan futbol planlama ve strateji direktörü Marco Pezzaiuoli, karşılaşmayı değerlendirdi.

Pezzaiuoli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Kolay değildi buraya gelmek. 2 günlük çalışma süremiz oldu. Milli arada çok fazla sakat oyuncumuz vardı. 11 kişilik bir grupla idman yaptık. Oyuncuların moralini yüksek tutmaya çalıştık. 0 puandan fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda iyi işler yaptık ama istediğimiz gibi bitmedi. Kontraları sonuçlandıramadık. Bu fırsatlara girdiğiniz zaman işler daha da pozitif hale geliyor. İkinci yarıda daha dengeli oyun vardı. Golden önce Beşiktaş'ın direkten dönen topu oldu. Duran toplara büyük önem veriyorduk. Maçın geneline bakarsak pasiflikten dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. 1-0'ı bulduk onun için çok mutluyum. Bu golle Shomurodov'un özgüvenini kazandığını düşünüyorum. Sonra 1-1 oldu. Kemen'in faul beklentisi vardı golden önce. İkinci gol bizim için kötü oldu. 40 metreden ve havadan gelen top, savunulması daha kolay ama burada bir gol yedik ve maçı kaybettik."

Pezzaiuoli, turuncu-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Nuri Şahin ile daha pozitif oynayacaklarını sözlerine ekledi.

