PFDK'dan Mourinho ve Buruk'a Cezalar

PFDK, Mourinho ve Buruk'a Cezalar Kesildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbi sırasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 1 maç men cezası ve para cezası ile cezalandırıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide Mourinho, müsabakanın hakemlerine karşı sarf ettiği ifadelerle dikkat çekti. PFDK, Mourinho'yu; "Müsabaka hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına gelerek, orta hakeme yönelik kullandığı ifadeler ve 4. hakeme yaptığı itirazlarla Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmekle" suçladı. Bu davranışları sebebiyle Mourinho'ya toplamda 4 maç men cezası ve 1 milyon 617 bin lira para cezası verildi.

Okan Buruk'un da basın toplantısında sarf ettiği açıklamalar, "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik" olarak değerlendirildi ve bu nedenle kendisine 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.

Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK, sarı-lacivertli ekibe 2 resmi maçını seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca idarecileri Mario Branco ve Okan Özkan'a 58 bin 500'er lira para cezası kesildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sosyal medya üzerinden futbolun itibarını zedeleyici paylaşımlar yaptı gerekçesiyle 34 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bununla birlikte Galatasaray antrenörü Serhat Doğan da 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırıldı.

PFDK ayrıca Galatasaray'a 3 milyon 693 bin, Fenerbahçe'ye 1 milyon 620 bin, Eyüpspor'a 750 bin ve Bellona Kayserispor'a 168 bin lira para cezası uyguladı.