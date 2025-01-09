PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Para Cezası

PFDK, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer üç kulübe toplamda büyük miktarlarda para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:24
PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de mücadele eden 5 kulübe para cezası kesildi. TFF'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli nedenlerle ceza aldı.

PFDK, Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta taraftarların neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplamda 828 bin lira ceza verdi. Galatasaray ise farklı gerekçelerle 795 bin lira ceza ile karşılaştı. Göztepe ise 670 bin 500 lira ceza alırken, Samsunspor taraftarlarının neden olduğu olaylar sebebiyle 168 bin lira ceza aldı. Trabzonspor’un cezası ise 726 bin lira olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra, Kasımpaşalı yönetici Serkan Reçber 2 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası alırken, Sipay Bodrum FK kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu 1 müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

PFDK ayrıca Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Fenerbahçe’nin belirli taraftarlarının kartlarına bloke koyma kararı aldı.

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