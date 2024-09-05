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PFDK'dan Üç Takıma Para Cezası

PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a önemli para cezaları verdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:31
PFDK'dan Üç Takıma Para Cezası

PFDK, Üç Süper Lig Takımına Para Cezası Uyguladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bazı Süper Lig takımlarına para cezaları verdi. Yapılan açıklamalara göre, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor belirli ihlalleri nedeniyle ceza aldılar.

Adana Demirspor'a Ceza

Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 157 bin 500 lira ceza ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, aynı ihlalin sezon içinde ikinci kez tekrarlanmasından kaynaklandı.

Trabzonspor'a Uygulanan Cezalar

Trabzonspor, İkas Eyüpspor ile oynadığı maçta misafir takım olarak çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin lira ceza aldı. Bu ceza, aynı sezon içerisinde benzer bir durumun tekrar yaşanmasından dolayı verildi.

Adana Demirspor'un Diğer Cezası

Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları için 168 bin lira ceza aldı. Ayrıca, merdiven boşluklarının kötü kullanımı nedeniyle 90 bin lira ceza daha kesilerek toplamda 258 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Tolga Kalender ve Bülent Uygun’a da Cezalar

Adana Demirspor oyuncusu Tolga Kalender, rakip oyuna yönelik 'ciddi faulü' nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. Ayrıca, Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, İkas Eyüpspor ile yaptıkları maç sonrasında yaptığı ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ yüzünden 300 bin lira para cezası ile cezalandırıldı.

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