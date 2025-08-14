DOLAR
PFDK'den 4 Süper Lig Kulübüne Para Cezası

TFF PFDK, Fenerbahçe'ye 2.7 milyon, Komsuoğlu'na 3 milyon ve 30 gün hak mahrumiyeti; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye 220 bin lira ceza verdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 19:58
PFDK'den 4 Süper Lig Kulübüne Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerine ve bazı yöneticiler ile oyunculara yönelik disiplin kararlarını TFF'nin internet sitesinde yayımladı.

Fenerbahçe ve Sertaç Komsuoğlu'na ağır yaptırım

Kurul, Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun yaptığı açıklamalar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin lira para cezası verdi. Aynı karar kapsamında Sertaç Komsuoğlu'na ise 3 milyon lira para cezası ile birlikte 30 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye taraftar cezası

Disiplin Kurulu, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK hakkında her birine 220 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Para cezası verilen diğer isimler

Kurul kararında ayrıca şu isimlere para cezası verildi: Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür, Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal, TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile yöneticileri Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya.

1. Lig kulüpleri ve oyuncu disiplinleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Serikspor'a da para cezası verildi.

Ayrıca; Eminevim Ümraniyespor futbolcusu Cebio Soukou ile İstanbulsporlu oyuncu Alieu Cham, ciddi faul nedeniyle, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin ise ihraç öncesi rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti sebebiyle 2'şer müsabakadan men cezası aldı.

