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PFDK, Galatasaraylı Yıldızlara Birer Maç Men Cezası Verdi

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK tarafından birer maç men cezası aldı. TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecekler.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:51
PFDK, Galatasaraylı Yıldızlara Birer Maç Men Cezası Verdi

PFDK'dan Cezalar Gelmeye Devam Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men cezası verdi.

Yapılan resmi açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kırmızı kart gören bu iki oyuncu, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketten dolayı hem birer müsabakadan men cezası ile karşılaştılar hem de 58 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldılar.

Cezalarının kupa maçında çekileceği belirtilen Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak yarı final karşılaşmasında görev alamayacak.

Diğer Cezalar

PFDK, ayrıca Galatasaray Kulübü'ne de taraftarların yol açtığı saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle toplamda 222 bin lira para cezası verdi.

Beşiktaş Kulübü de, Göztepe ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve futbolun itibarını zedeleyen açıklamalar sebebiyle 1 milyon 168 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu süreçte Göztepe de, benzer sebeplerden 15 bin lira para cezası aldı.

Ayrıca, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, yaptığı açıklamalardan dolayı 23 gün hak mahrumiyeti ve 75 bin lira para cezası ile ceza aldı. Trabzonspor Kulübü ise Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek finaldeki saha olayları yüzünden 168 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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