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Phoenix Mercury, Sevgi Uzun'u Takasla Kadrosuna Kattı

Phoenix Mercury, milli basketbolcu Sevgi Uzun'u Dallas Wings'ten takasla transfer etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:20
Phoenix Mercury, Sevgi Uzun'u Takasla Kadrosuna Kattı

Phoenix Mercury, Sevgi Uzun'u Takasla Transfer Etti

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Phoenix Mercury, milli basketbolcu Sevgi Uzun'u dikkat çekici bir takasla kadrosuna dahil etti. WNBA'den yapılan resmi açıklamaya göre, bu takasta dört takım yer aldı.

Takasın Detayları

Serinin ana figürü olan Sevgi Uzun, Dallas Wings takımından Phoenix Mercury'ye katıldı. Bu süreçte, Mercury, Sevgi Uzun’un yanı sıra Wings'ten Satou Sabally ve Kalani Brown, Connecticut Sun takımından ise Alyssa Thomas ile güçlü bir kadro oluşturdu.

Öte yandan, Connecticut Sun, Mercury'den Rebecca Allen ve Natasha Cloud ile takas gerçekleştirirken, Wings ise Jacy Sheldon'ı kadrosuna kattı. Indiana Fever, ayrıca Mercury'den Sophie Cunningham ve Wings'ten Jaelyn Brown'ı transfer etti.

Kadroda Yeni Yüzler

Wings, takasta büyük bir hamle yaparak, Sun'dan Dijonai Carrington ve Tyasha Harris, Fever'dan ise NaLyssa Smith'i kadrosuna ekledi. Ayrıca, Mercury'den Kiki Herbert Harrigan'ın haklarını da almayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Dallas Wings forması giyen Sevgi Uzun, sezon boyunca maç başına 4,4 sayı, 1,6 ribaunt ve 3 asist ortalaması yakalamıştı. 27 yaşındaki skorer oyuncu, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10,2 sayı, 2,7 ribaunt ve 5,2 asist ortalamaları ile dikkat çekiyor.

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