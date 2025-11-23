Pınarhisar'ın Floor Curling Türkiye Şampiyonları Davul-Zurna ile Coşkuyla Karşılandı

Pınarhisar'ın Floor Curling Şampiyonları Coşkuyla Karşılandı

Samsun'da düzenlenen Floor Curling Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde eden Pınarhisar Gençlik Spor Kulübü sporcuları, ilçeye dönüşlerinde davul-zurna eşliğinde coşkulu bir törenle karşılandı.

Coşkulu karşılama töreni

Pınarhisar Belediyesi önünde toplanan kalabalık, şampiyon sporcuları çiçekler, alkışlar ve tezahüratlarla bağrına bastı. Türkiye şampiyonu olan Kadın ve Karma Takımlar ile dereceye giren sporcuların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Yetkililer de sevince ortak oldu

Karşılama programına Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay ve Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Erhan Öztürk de katıldı. Kaymakam Özderin, Başkan Talay ve Gençlik Spor Müdürü Öztürk, sporcularla birlikte halay çekerek şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Gurur dolu sözler

Belediye Başkanı İhsan Talay törende şunları söyledi: "Türkiye şampiyonu olarak ilçemize dönen gençlerimiz, hem ailelerine hem de bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu başarı sadece bir spor zaferi değil; disiplinin, inancın ve emeğin karşılığıdır. Aynı zamanda sporcularımızın Milli Takım’a seçilerek ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanması, bu gururu kat kat artırmıştır. Gençlerimize, antrenörlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Gece boyu devam eden kutlama

Pınarhisar Gençlik Spor Kulübü sporcuları ve antrenörü şampiyonluk sevinçlerini dile getirirken, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği karşılama töreni meşaleler, davulların ritmi ve şampiyonluk halayıyla gece boyunca sürdü.

