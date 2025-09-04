DOLAR
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Play-Out Kadrosu Açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı, 8-12 Eylül'de Viareggio'da oynanacak Avrupa A Ligi Play-Out için aday kadroyu açıkladı; oyuncular Riva'da toplanacak, 6 Eylül'de İtalya'ya gidecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:25
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 8-12 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Viareggio kentinde oynanacak Avrupa A Ligi Play-Out maçları için aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre aday kadroya çağrılan oyuncular, yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Toplanma ve yolculuk

Ay-yıldızlı ekip, 6 Eylül Cumartesi günü İtalya'ya gidecek. Milli takım, Play-Out maçlarında Estonya, Gürcistan ve Letonya ile karşılaşacak.

Kadro

Teknik direktör Ozan Yılmaz'ın Avrupa A Ligi Play-Out maçları aday kadrosuna davet ettiği oyuncular şöyle:

Kaleci: Serkan Banazlı, Mehmet Aşlamacı

Savunma: Sarper Dikmen, Oğuzhan Karaca, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem

Kanat: Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Tarık Özdemir, Özcan Kocaman

Forvet: Emrah Ekmekci, Cengizhan Küser

