Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi Play-Out kadrosu açıklandı
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 8-12 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Viareggio kentinde oynanacak Avrupa A Ligi Play-Out maçları için aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre aday kadroya çağrılan oyuncular, yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Toplanma ve yolculuk
Ay-yıldızlı ekip, 6 Eylül Cumartesi günü İtalya'ya gidecek. Milli takım, Play-Out maçlarında Estonya, Gürcistan ve Letonya ile karşılaşacak.
Kadro
Teknik direktör Ozan Yılmaz'ın Avrupa A Ligi Play-Out maçları aday kadrosuna davet ettiği oyuncular şöyle:
Kaleci: Serkan Banazlı, Mehmet Aşlamacı
Savunma: Sarper Dikmen, Oğuzhan Karaca, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem
Kanat: Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Tarık Özdemir, Özcan Kocaman
Forvet: Emrah Ekmekci, Cengizhan Küser