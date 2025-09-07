DOLAR
Ponitka: Türkiye ile Çeyrek Final Müthiş Bir Maç Olacak — EuroBasket 2025

Mateusz Ponitka, Polonya'nın Türkiye ile çeyrek final maçını sabırsızlıkla beklediğini ve çeyrek finale yükselmenin büyük başarı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:12
Ponitka: Türkiye ile Çeyrek Final Müthiş Bir Maç Olacak — EuroBasket 2025

Ponitka: Türkiye ile çeyrek final 'müthiş bir maç' olacak

Polonya Milli Basketbol Takımı oyuncusu Mateusz Ponitka, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye ile karşılaşacakları maçı büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.

Bahçeşehir Koleji'nden çeyrek final yorumu

Kariyerini Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nde sürdüren 32 yaşındaki Ponitka, EuroBasket 2025 son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 yenerek çeyrek finale yükseldikleri müsabakanın ardından AA muhabirine konuştu.

Rakip ve duygular

Çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı ile eşleşmelerini değerlendiren Ponitka, "Türkiye harika bir takım. Çok büyük yetenekleri var. Takımda birçok arkadaşım var. Abilerim var. Onlarla oynayacağımız için mutluyum. Karşılaşmamızı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok müthiş bir maç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuva perspektifi

Turnuvada çeyrek finale yükseldikleri için sevincini dile getiren Ponitka, "Bizim için müthiş bir şey. Biliyorsunuz, turnuvadan önce hiç kimse bize inanmıyordu. Birçok basketbol uzmanı, bizim yeterince iyi olmadığımızı düşünüyordu ama yeniden çeyrek finaldeyiz. Onların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımıma ve kendime her zaman inanıyorum. Biz karakterli bir takımız. Kolektif bir ekibiz. Herkes öne çıkabilir ve bu turnuvada özel bir şey başarabileceğimize hala inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Ponitka'nın açıklamaları, Polonya takımının turnuvadaki kararlılığını ve Türkiye karşısındaki beklentilerini özetliyor; çeyrek final eşleşmesi heyecanı iki taraf için de yüksek.

