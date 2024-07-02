Portekiz-Slovenya maçında Ronaldo'nun kaçan penaltısı gözyaşlarına sebep oldu

Euro 2024’te son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren bu kritik maçta, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun penaltı atışından yararlanamayınca göz yaşlarına hakim olamadığı anlar yaşandı. Ancak takım arkadaşları, ona destek olmaktan geri kalmadı.

Portekiz ve Slovenya Arasındaki Mücadele

Portekiz ve Slovenya, EURO 2024’te son 16 turunda karşı karşıya geldi. Portekiz, F Grubu’nu lider tamamlayarak bir üst tura yükselmişti. Slovenya ise en iyi üçüncülerden biri olarak son 16 turuna kalmayı başardı. İki takımın da tek hedefi çeyrek finale yükselmekti.

Ronaldo’nun Penaltı Drama Anı

Karşılaşmanın 103. dakikasında Portekiz, Diogo Jota’nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ancak Portekiz’in efsanevi futbolcusu Cristiano Ronaldo, penaltı vuruşunu Slovenya kalecisi Jan Oblak’a kurtardırdı. İlk uzatma devresinin sonunda Ronaldo göz yaşlarını tutamadı, ancak takım arkadaşları ona moral verdi.

Kaçırdığı penaltı sonrası Ronaldo’nun gözyaşları pic.twitter.com/30ZZLjFYoo — TRT Spor (@trtspor) Temmuz 1, 2024

Normal süresi 0-0 biten maçın sonucunda penaltı atışlarına geçildi. Portekiz, penaltılarla Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu galibiyetle birlikte Portekiz, EURO 2024’te yoluna devam ediyor

