Postecoglou'nun Nottingham Forest Kariyeri Arsenal'e 3-0 Yenilgiyle Başladı

Premier Lig'de lider Arsenal evinde rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 32. ve 79. dakikalarda Martin Zubimendi, 46. dakikada ise Viktor Gyökeres kaydetti.

Hafta içinde Nottingham Forest teknik direktörlüğüne getirilen Ange Postecoglou, kulübündeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal, 9 puan ve maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi. Konuk ekip ise 4 puanda kaldı.