Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cezai işlem

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle cezai işlem uyguladı.



Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 3 Mayıs 2024 tarihinde kulübün resmi YouTube hesabından yayınlanan beyanlarında sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunduğu belirtildi. Bu sebeple Fenerbahçe A.Ş.'ye 400 bin TL para cezası verilirken, Başkan Ali Koç'a ise 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası kesildiği açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan beyanların sportmenliğe aykırı olduğuna hükmetti. Bu doğrultuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bu hareketlerde rol aldığı tespit edildi ve kendisine ağır cezai işlem uygulandı.