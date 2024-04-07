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PSG, Gonçalo Ramos ile yenilmezlik serisi 23 maça çıkardı!

Fransa Ligue 1&#x27;in 28. haftas&#x131;nda Paris Saint-Germain, sahas&#x131;nda Clermont ile 1-1 berabere kald&#x131;. 85. dakikada Gon&#xE7;alo Ramos&#x27;un gol&#xFC;yle beraberli&#x11F;i kurataran PSG&#x27;nin ligdeki yenilmezlik serisi 23 ma&#xE7;a &#xE7;&#x131;kt&#x131;.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 13:26
PSG, Gonçalo Ramos ile yenilmezlik serisi 23 maça çıkardı!

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Clermont ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 85. dakikasında Gonçalo Ramos'un attığı golle PSG, maçtan beraberlikle ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı. Bu sonuç, PSG'nin istikrarını ve gücünü bir kez daha ortaya koyarken, rakipleri karşısında önemli bir performans sergilediğini gösteriyor. İşte diğer detaylar...

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain

FRANSA LİGUE BERABERLİĞİ

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain ile Clermont, Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ilk yarısında Clermont, 32. dakikada Habib'in golüyle öne geçti. Ancak Paris Saint-Germain, 85. dakikada Gonçalo Ramos'un attığı golle skora dengeyi getirdi. Bu sonuçla PSG'nin ligdeki yenilmezlik serisi 23 maça ulaştı. Gonçalo Ramos'un golü, takımın seriyi sürdürme isteğini ve mücadele azmini gösterdi.

Paris Saint-Germain'de önemli bir maça imza atan Kylian Mbappe, 67. dakikada Randal Kolo Mouani'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu değişiklikle birlikte, Fransız yıldız Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla 300. resmi maçına çıkmış oldu. Bu, Mbappe'nin kariyerindeki önemli bir kilometre taşı olarak kaydedilirken, PSG'deki uzun soluklu başarılı kariyerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

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