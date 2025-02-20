PSV, Juventus'u Eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi

PSV, Juventus'u 3-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 01:44
PSV, Juventus'u Eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi

PSV, Tarihi Bir Başarı Elde Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi PSV, İtalya ekibi Juventus'u eleyerek son 16 turuna geçti. İlk maçta 2-1 mağlup olduğu Juventus, bu defa PSV Stadı'nda konuk oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSV, Ivan Perisic'in 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Juventus, Timothy Weah'ın 63. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağladı: 1-1.

Ev sahibi takım PSV, 74. dakikada Ismael Saibari'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın normal süresi bu sonuçla tamamlanırken, uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmalarda Farkı İkiye Çıkardı

Uzatmalarda sahneye çıkan Ryan Flamingo, 98. dakikada attığı golle skoru 3-1 yaptı. Maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca, PSV karşılaşmayı 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Bu sonuçla Juventus, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda etmiş oldu.

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