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QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Tenis Turnuvası Basın Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da gerçekleşen uluslararası tenis turnuvası basın toplantısında önemli isimler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:37
QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Tenis Turnuvası Basın Toplantısı Yapıldı

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Tenis Turnuvası

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak, Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü Özkan Alkan, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve sporcular Yankı Erel ile Damir Dzumhur katıldı.

Önemli Açıklamalar ve Hedefler

Cengiz Durmuş, bu yıl 76'ncısı düzenlenen turnuvanın 8 Eylül'e kadar süreceğini belirtti. Durmuş, "Tenisin her zaman her yerde oynanabileceğine vurgu yaparak, Türkiye'nin konumundan ötürü İstanbul gibi bir şehrin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasının doğal olduğunu ifade etti. Daha fazla bilinirlik için bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, büyük kulüplerin sürdürülebilirliğinin altını çizdi."

Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, etkinlik için dört kortun yenilendiğini ve pazar günü spor ile eğlencenin bir arada olacağı organizasyon için her şeyin hazır olduğunu duyurdu.

Katılımcı Sporcuların Görüşleri

Feyyaz Bicak, etkinliğe katkı vermek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Özkan Alkan ise organizasyonun bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sporcu Yankı Erel, bu turnuvada yer almaktan mutluluk duyarken, Damir Dzumhur ise "Bu turnuva benim için çok önemliydi. Burada kazandıktan sonra 4 turnuva daha kazandım. Her şeyin başlangıcı oldu. Geri döndüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı...

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde yapılan toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş (sağ 3), TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz (ortada), QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak (sağ 3), Hilton İstanbul Maslak Genel Müdürü Özkan Alkan (sağ 2), Turnuva direktörü Melis Yafe (sol 2) ve sporculardan Yankı Erel (sağda) ile Damir Dzumhur (solda) katıldı.

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