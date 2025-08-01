DOLAR
40,66 0,07%
EURO
47,09 -1,05%
ALTIN
4.383,38 -2,02%
BITCOIN
4.689.227,99 1,07%

Rafa Sudre, ABB FOMGET'te Şampiyonlar Ligi Hedefini Belirledi

Rafa Sudre, ABB FOMGET ile Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyor, genç kızlara hayal kurmalarını öneriyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:10
Rafa Sudre, ABB FOMGET'te Şampiyonlar Ligi Hedefini Belirledi

Rafa Sudre, ABB FOMGET ile Şampiyonlar Ligi Heyecanını Yaşamak İstiyor

ABB FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaklarına inandığını belirterek, "İyi bir kadro ve ekibimiz var. Kiryat Gat maçını kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum. Futbolu zirvede bırakmak, bu heyecanı burada yaşamak istiyorum." dedi.

Azerbaycan Temsilcisi Neftçi'yi Yendiler

Rafa Sudre, 1. eleme turunda karşılaştıkları Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yenmelerinin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yarın, İsrail ekibi Kiryat Gat ile Arnavutluk'ta karşılaşacaklarını hatırlatan Sudre, “Şu an tamamen bu maça odaklıyız. Bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye'de Futbol Oynamaktan Mutlu

Deneyimli oyuncu, Türkiye'de futbol oynamaktan büyük bir keyif aldığını ve burada bulunan insanların cana yakın olduğunu ifade etti. “Brezilya'dan çok uzak bir ülkeyim fakat buradaki insanları çok seviyorum.” diyen Sudre, uzun yıllar Portekiz'de futbol oynadığını ve o tecrübeleri ABB FOMGET'te sahaya yansıtmaya çalıştığını vurguladı.

Rol Model Olmak Gençlere İlham Veriyor

Rafa Sudre, genç kızların kendisini rol model olarak görmesinin kendisini en çok mutlu eden durum olduğunu belirtti. "Ülkemi Brezilya'da birçok genç kız beni rol model olarak görüyor. Onlara tavsiyem asla pes etmesinler, hayal kurmaya devam etsinler." ifadelerini kullanan Sudre, futbolda hedefinin her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu kaydetti.

Futbol Kariyerini Bir Kupayla Tamamlamak İstiyor

Rafa Sudre, futbol kariyerini Avrupa'da bir kupayla kapatmayı, özellikle de bu kupanın Şampiyonlar Ligi olmasını istediğini belirtti. Futbolu bıraktıktan sonra kadın futboluna kendini adayacağına inandığını ifade eden Sudre, genç kızlara ulaşacak ekipler kurma hayalini de dile getirdi. "Bir genç kız istediğinde başaramayacağı şey yoktur." diye ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Şampiyonlar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştıkları Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Rafa Sudre, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Şampiyonlar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştıkları Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Rafa Sudre, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Samsun'da Başladı!
2
Hazırlık Maçında Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor'u 2-0 Geçti
3
Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Transfer Etti
4
Japonya Başantrenörü Ferhat Akbaş: 'Yarına Konsantre Olacağız'
5
Böbreğini Oğluna Veren Kadın Sporcu, Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda İkincilik Elde Etti
6
Erkek Boks Milli Takımı Gürcistan'da Hazırlık Turnuvasında
7
13 Yıl Aradan Sonra Judoda Şampiyonluk: Seher Öztürk Balkan Şampiyonası'na Katılmayı Başardı!

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!