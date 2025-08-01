Rafa Sudre, ABB FOMGET'te Şampiyonlar Ligi Hedefini Belirledi

Rafa Sudre, ABB FOMGET ile Şampiyonlar Ligi Heyecanını Yaşamak İstiyor

ABB FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaklarına inandığını belirterek, "İyi bir kadro ve ekibimiz var. Kiryat Gat maçını kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum. Futbolu zirvede bırakmak, bu heyecanı burada yaşamak istiyorum." dedi.

Azerbaycan Temsilcisi Neftçi'yi Yendiler

Rafa Sudre, 1. eleme turunda karşılaştıkları Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yenmelerinin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yarın, İsrail ekibi Kiryat Gat ile Arnavutluk'ta karşılaşacaklarını hatırlatan Sudre, “Şu an tamamen bu maça odaklıyız. Bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye'de Futbol Oynamaktan Mutlu

Deneyimli oyuncu, Türkiye'de futbol oynamaktan büyük bir keyif aldığını ve burada bulunan insanların cana yakın olduğunu ifade etti. “Brezilya'dan çok uzak bir ülkeyim fakat buradaki insanları çok seviyorum.” diyen Sudre, uzun yıllar Portekiz'de futbol oynadığını ve o tecrübeleri ABB FOMGET'te sahaya yansıtmaya çalıştığını vurguladı.

Rol Model Olmak Gençlere İlham Veriyor

Rafa Sudre, genç kızların kendisini rol model olarak görmesinin kendisini en çok mutlu eden durum olduğunu belirtti. "Ülkemi Brezilya'da birçok genç kız beni rol model olarak görüyor. Onlara tavsiyem asla pes etmesinler, hayal kurmaya devam etsinler." ifadelerini kullanan Sudre, futbolda hedefinin her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu kaydetti.

Futbol Kariyerini Bir Kupayla Tamamlamak İstiyor

Rafa Sudre, futbol kariyerini Avrupa'da bir kupayla kapatmayı, özellikle de bu kupanın Şampiyonlar Ligi olmasını istediğini belirtti. Futbolu bıraktıktan sonra kadın futboluna kendini adayacağına inandığını ifade eden Sudre, genç kızlara ulaşacak ekipler kurma hayalini de dile getirdi. "Bir genç kız istediğinde başaramayacağı şey yoktur." diye ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştıkları Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Rafa Sudre, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Brezilyalı futbolcusu Rafa Sudre, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştıkları Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Rafa Sudre, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.