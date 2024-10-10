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Rafael Nadal Tenis Kariyerine Veda Ediyor

Tenis dünyasının efsanesi Rafael Nadal, 38 yaşında emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:58
Rafael Nadal Tenis Kariyerine Veda Ediyor

Rafael Nadal Emeklilik Kararını Açıkladı

İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal, 38 yaşında emeklilik kararı aldığını duyurdu. Kariyerinde 22 Grand Slam zaferine imza atan Nadal, son yıllarda yaşadığı sakatlıklar sonucu eski performansını yakalayamadığını belirtti.

Kariyerinin Sonunu İlan Etti

Nadal, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, "Profesyonel tenisi bıraktığımı sizlere açıklamak için buradayım. Son iki yıl benim için zorlu geçti. Artık sınırsız bir şekilde oynayabileceğimi düşünmüyorum." dedi.

Son Turnuvası Davis Kupası Olacak

İspanyol raket, gelecek ay Malaga'da düzenlenecek Davis Kupası finallerinde son kez milli takımını temsil edeceğini açıkladı. Bu turnuvanın ardından tenis kariyerine noktayı koyacak.

Grand Slam Tarihinde Açık Ara İkinci

Rafael Nadal, 22 Grand Slam zaferiyle, tarih boyunca en çok şampiyonluk yaşayan ikinci tek erkek tenis oyuncusu olma unvanını taşımaktadır. Sırp raket Novak Djokovic, 24 Grand Slam ile lider konumda. Ayrıca Nadal, 2008 Pekin ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda başarılı performansıyla altın madalya kazanmıştır.

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